Интеграция системы бонусов Sagi с R-Keeper 7

Изучить возможность и реализовать запрет передачи сайту, что браузер в режиме управления. firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.webdriver.enabled", false); не помогает фрагмент кода: firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.disk.enable", false); firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.memory.enable", false); ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо произвести интеграцию системы бонусов SAGI с R-Keeprer 7 посредством разработки ПО, для примера можно взять один из аналогов подобной системы:
- docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko
- store.uds.app/integrations/r-keeper-inform
(сами экзешники можем дать после отклика)
Документация RK7
Краткое описание:
Интеграцию должен настраивать специалист r-keeper. После настройки интеграции списание и начисление бонусов осуществляется через рабочее место кассира. Функционал: оплата по коду,оплата по номеру телефону, информация о кассире.
В r–keeper перед печатью пречека нажать на кнопку "SAGI" и ввести код клиента из приложения SAGI App. В появившемся окне отобразится имя клиента и количество накопленных баллов. После отображения информации о клиенте будет предложено списать бонусы. Если бонусы списывать не нужно, то нажать на кнопку "Нет" и провести обычный расчет заказа. В случае списания бонусов отобразится окно с вводом количества списываемых баллов, далее необходимо распечатать пречек. Сумма чека будет уменьшена на сумму списываемых баллов SAGI. Оставшуюся сумму оплатить наличными или банковской картой. После закрытия заказа клиенту начисляются / спишутся баллы.
Кратко Техническое Задание:
Подключение/Админка.
1. Запрашиваем логин и пароль, получаем токен. (Business: Login using Password)
Тут же получаем ID филиала и подтягиваем его данные (Business: Get Branch). Сохраняем для заведения ID и GROUP_ID филиала.
2. Для каждого заведения постера предлагаем выбрать товар-подарок (отдельный товар с нулевой ценой), его также сохраняем.
3. Дополнительно будет cron-скрипт для продления токенов (метод Business: Refresh token).
Работа на терминале.
1. При запуске кассы, и наличии токена и привязки к филиалу, подтягиваем данные филиала для получения настройки наград.
Если награды отключены, все связанное с ними пропускаем/убираем.
* при переходе к оплате чека *
2. Когда закончили наполнять заказ и переходят к оплате запрашиваем телефон клиента.
3. Подтягиваем информацию о клиенте, его бонусах, кешбеку и штампиках (Get User info, Get Private Balance For Branch, Get Cashback for User, Get User Stamp Info). Показываем инофрмацию кассиру.
4. Если есть возможность выдать подарок за штампики показываем кнопку "Выдать награду".
Иначе чекбокс "начислить штампики" который активирует поле ввода кол-ва начисляемых штампиков. Максимальное начисление = требуемосу кол-ву для подарка. Если в сумме (есть + начисляем) у клиента будет хватать на подарок - показываем кнопку "Выдать награду"
По кнопке автоматически добавляем в чек товар-подарок. Если подарок не настроен, блокируем кнопку и пишем уведомление что нужно донастроить.
5. Для списания бонусов показываем поле для ввода суммы с ограничением вводимой суммы балансом клиента.
* после завершения (когда оплатили и распечатели чек) *
6. Создаем транзакцию для начисления бонусов (Create Order For Send Cashback)
- при выдаче награды поле give_award = true
- при наличии начисления штампиков поле add_stamp = true и в поле stamp_count передаем кол-во
7. Начисляем бонусы (Send Money To User)
- при списании { use_balance: true, amount: сума бонусами }
- без списания { use_balance: false }
Дополнительно на терминале будет функционал для обработки случаев сбоев связи при завершении заказа.
Т.е если на этапах 6 - 7 происходит сбой, в фоновом режиме будут происходить попытки закончить последовательность запросов.
В чек добавляем информацию о:
- количестве начисленых штампиков
- факте выдачи награды и сколько штампиков за это списали
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