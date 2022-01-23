Простая программа "Лотерея"

Изучить возможность и реализовать запрет передачи сайту, что браузер в режиме управления. firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.webdriver.enabled", false); не помогает фрагмент кода: firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.disk.enable", false); firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.memory.enable", false); ...
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Программная система «Лотерея» предназначена для реализации игры в лотерею. Лотерейный билет представляет собой объект, в котором хранятся серия и номер.
Система должна:
− Управлять процессом продаж лотерейных билетов, создавая в результате своей работы список билетов, участвующих в лотерее;
− Моделировать работу лотерейного барабана, случайным образом выбирающего выигрышный билет для каждого приза из списка призов, установленного в лотерее;
− Осуществлять поиск выигравших лотерейных билетов по списку билетов, участвующих в лотерее;
− Регистрировать все выигрыши, выданные по предъявленным билетам.
Необходима программа с открытым исходным кодом.
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