Серверное приложение для Ubuntu 18.04

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка627 просмотров
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Нужна утилита для установки на VDS Ubuntu 18.04, которая позволит делать запись экрана со звуком для заданных адресов. 

Для утилиты потребуется небольшое собственное Api для управления через CMS сайта:

– Получение url и команды на начало записи;

– Получение команды на окончание записи;

– Передача списка существующих записей;

– Удаления выбранных файлов; 

Вероятно, потребуется поддержка куки для предварительной авторизации на сайте, который будет записываться. 

Формат видео – без жестких требований, любой формат поддерживаемый Vimeo. На выходе должен быть full hd 30fps.

Ubuntu
2 года назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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