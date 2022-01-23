Серверное приложение для Ubuntu 18.04

Изучить возможность и реализовать запрет передачи сайту, что браузер в режиме управления. firefoxOptions.Profile.SetPreference("dom.webdriver.enabled", false); не помогает фрагмент кода: firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.disk.enable", false); firefoxOptions.Profile.SetPreference("browser.cache.memory.enable", false); ...
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Нужна утилита для установки на VDS Ubuntu 18.04, которая позволит делать запись экрана со звуком для заданных адресов.
Для утилиты потребуется небольшое собственное Api для управления через CMS сайта:
– Получение url и команды на начало записи;
– Получение команды на окончание записи;
– Передача списка существующих записей;
– Удаления выбранных файлов;
Вероятно, потребуется поддержка куки для предварительной авторизации на сайте, который будет записываться.
Формат видео – без жестких требований, любой формат поддерживаемый Vimeo. На выходе должен быть full hd 30fps.
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