Написать программу на C++

Задача о ревнивых мужьях

Три ревнивых мужа, пришедшие со своими женами к берегу реки, нашли лодку, в которую не может поместиться более двух человек. Как переправиться через реку трем парам так, чтобы ни одна жена с чужим мужем не переезжала и ни на одном из берегов не оставалась? Решите задачу, а затем реализуйте решение на языке C ++.