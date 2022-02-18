Заказать discord бот

Закажите discord бот прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите discord бот на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Создание приватного Discord бота на языке программирования Python

    $7

    Предлагаю создание приватного Discord бота на языке программирования Python с использованием библиотеки Disnake. Цель проекта — разработать компактный, но функциональный бот, который соответствует индивидуальным потребностям заказчика в экосистеме Discord. Основные Функции: Управление Сервером: ...

    PythonDiscord бот
    Веб-программирование7 заявок
    Открыт
    7 дней назад

  • Discord BOT

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Дискорд бот созданный для бан пик карт для турнирного матча, суть проста, администратор турнира вводит команда /startmatch и передаёт в два параметра роль команд, ...

    Discord бот
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Создание бота для дискорд сервера

    Нуждаемся в человеке который разбирается в кодировании и сможет написать немного кодов для дискорд бота. Требуется написать около 50 команд на которые будут выползать определенные сообщения.

    Discord бот
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Доработать Discord бота на NodeJS

    $1200

    Необходимо доработать Discord бота на NodeJS Бот занимается отслеживанием нужных событий на блокчейне Ethereum и уведомлении о них пользователей в чате. Под доработкой подразумевается создание новых модулей. Интересуют исполнители только с опытом работы с Discord ботами ИЛИ с ...

    Node.jsBlockchainDiscord бот
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработать Discord бота

    Нужно создать простенькую CRM в дискорде где бот будет собирать данные от клиентах и если прислать боту ID клиента, то в ответ он пришлёт карточку с клиентом. Также бот будет собирать информацию о продажах и создавать ...

    Discord бот
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Discord bot на Python

    Требуется разработчик на Python, который очень хорошо разбирается в api discord, чтобы доработать функционал готового бота.

    PythonDiscord бот
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дискорд Бот

    Есть Дискорд-сервер: [url=https://discord.com/invite/stepn]https://discord.com/invite/stepn[/url] У них есть бот «STEPN assistant», который выдает вот такие уникальные ссылки для каждого пользователя — [url=https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566]https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566[/url] ТЗ Нужен такой же бот на наш сервер [list][*]Делать индивидуальные ссылки-приглашения в сервер [*]Считать, кто и сколько людей ...

    Discord бот
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дискорд бот

    Есть Дискорд-сервер: [url=https://discord.com/invite/stepn]https://discord.com/invite/stepn[/url] У них есть бот «STEPN assistant», который выдает вот такие уникальные ссылки для каждого пользователя — [url=https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566]https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566[/url] ТЗ Нужен такой же бот на наш сервер [list][*]Делать индивидуальные ссылки-приглашения в сервер [*]Считать, кто и сколько людей ...

    Discord бот
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Дискорд бот

    Есть Дискорд-сервер: [url=https://discord.com/invite/stepn]https://discord.com/invite/stepn[/url] У них есть бот «STEPN assistant», который выдает вот такие уникальные ссылки для каждого пользователя — [url=https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566]https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566[/url] ТЗ Нужен такой же бот на наш сервер [list][*]Делать индивидуальные ссылки-приглашения в сервер [*]Считать, кто и сколько людей ...

    Discord бот
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Discord bot, дискорд бот, экономика

    Необходимо знание любого языка программирования для написания Discord bota.   Создание бота   Тематика бота - экономика    Функционал бота    1. Отправка эмбедов    2. Управление каналами    3. Введение своей экономики     4. Выдача наград за апы сервера !bump    5. Розыгрыши, раздача ...

    Discord бот
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дискорд Бот создание/настройка

    $185

    Я веду 10 акаунтов дискорд (это обычные акаунты от обычных юзеров) Ищу исполнителя, кто может сделать следующее: 1) После того как я акаунтом дискорд захожу на какой то сервер (вручную и прохожу там капчу/верификацию) &gt; надо чтобы ...

    Discord бот
    Системное администрирование18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дискорд бот

    Парная игра виселица с участием двух выбранных человек, после каждой ошибки ход переходит другому игроку. Ввод в команде упомнинание 2х пользователей и канала, так же слова/, несколько слов

    Discord бот
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать бота для Discord

    Доброго времени суток. Требуется продолжить написание дискорд бота, либо переписать заново на известном вам языке. Функционал Прием данных от пользователя из личных сообщений и занесение их в гугл таблицы. Создание анкет пользователя, с возможностью их изменения. ...

    Discord бот
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Составить договор о неразглашении между

    Доброго времени суток,  требуется подобрать грамотный шаблон и расписать предмет договора о неразглашении между физическими лицами, фриланс- работниками.  Предмет: персональные данные пользователей, данные Discord-бота, система гугл таблиц, соответственно данных в них и прочее. подробнее в личных ...

    Discord бот
    Юридические услуги9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется временный модератор в Discord канал

    $150

    В новый дискорд канал требуется модератор на временную работу, примерно 1-2 месяца. Канал посвящен NFT токенам. Обязанности: -создание контент плана -модерация плохих комментариев и спама. -техническая помощь (объяснение) в покупке наших нфт покупателям -настройка дискорд ботов -проведение конкурса в дискорд - бан рекламы ...

    NFTDiscord бот
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Комьюнити-менеджер

    Под NFT проект требуется создать и вести активность в комьюнити в дискорд и твиттер для запуска проекта (то есть только изначально) Также требуется делать рассылки в дискорд и твиттер и предлагать другие методы увеличения комьюнити, в ...

    NFTDiscord бот
    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Discord bot для продаж

    Требуется Discord бот, для торговли на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Ffreelancehunt.by%2Fout%2Fhttp%253A%252F%252Fg2g.com]G2G.com[/url]. 1. Бот должен публиковать заказ на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Ffreelancehunt.by%2Fout%2Fhttp%253A%252F%252Fg2g.com]G2G.com[/url] 2. При покупке, делать оповещение в Discord сервере (с возможностью подтверждения заказа). 3. Заполнять графу доставки на [url=https://g2g.com/]G2G.com[/url]. 4. Вести финансовую отчётность(в отдельном ...

    Discord бот
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать Discord бота для взаимодействия с G2G.com

    Необходимо разработать Discord бот, для работы с G2G.com. Бот должен принимать заказы на сайте G2G.com, оповещать о них в Discord сервере, должен иметь возможность позволить принять заказ с сайта G2G в Discord сервере. Также необходимы ...

    Discord бот
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад