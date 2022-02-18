Discord бот

Предлагаю создание приватного Discord бота на языке программирования Python с использованием библиотеки Disnake. Цель проекта — разработать компактный, но функциональный бот, который соответствует индивидуальным потребностям заказчика в экосистеме Discord. Основные Функции: Управление Сервером: ...
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- $7PythonDiscord ботВеб-программирование7 заявокОткрыт7 дней назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Дискорд бот созданный для бан пик карт для турнирного матча, суть проста, администратор турнира вводит команда /startmatch и передаёт в два параметра роль команд, ...Discord ботПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день. Необходимо небольшая консультация по настройкам канала в дискорд + сделать бота чтобы удалял спам и отвечал на возможные вопросы.Discord ботСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Нуждаемся в человеке который разбирается в кодировании и сможет написать немного кодов для дискорд бота. Требуется написать около 50 команд на которые будут выползать определенные сообщения.Discord ботПрикладное ПО8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $1200
Необходимо доработать Discord бота на NodeJS Бот занимается отслеживанием нужных событий на блокчейне Ethereum и уведомлении о них пользователей в чате. Под доработкой подразумевается создание новых модулей. Интересуют исполнители только с опытом работы с Discord ботами ИЛИ с ...Node.jsBlockchainDiscord ботСистемное программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Нужно создать простенькую CRM в дискорде где бот будет собирать данные от клиентах и если прислать боту ID клиента, то в ответ он пришлёт карточку с клиентом. Также бот будет собирать информацию о продажах и создавать ...Discord ботВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработчик на Python, который очень хорошо разбирается в api discord, чтобы доработать функционал готового бота.PythonDiscord ботПрикладное ПО7 заявокЗакрыт2 года назад
Есть Дискорд-сервер: [url=https://discord.com/invite/stepn]https://discord.com/invite/stepn[/url] У них есть бот «STEPN assistant», который выдает вот такие уникальные ссылки для каждого пользователя — [url=https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566]https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566[/url] ТЗ Нужен такой же бот на наш сервер [list][*]Делать индивидуальные ссылки-приглашения в сервер [*]Считать, кто и сколько людей ...Discord ботСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть Дискорд-сервер: [url=https://discord.com/invite/stepn]https://discord.com/invite/stepn[/url] У них есть бот «STEPN assistant», который выдает вот такие уникальные ссылки для каждого пользователя — [url=https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566]https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566[/url] ТЗ Нужен такой же бот на наш сервер [list][*]Делать индивидуальные ссылки-приглашения в сервер [*]Считать, кто и сколько людей ...Discord ботСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть Дискорд-сервер: [url=https://discord.com/invite/stepn]https://discord.com/invite/stepn[/url] У них есть бот «STEPN assistant», который выдает вот такие уникальные ссылки для каждого пользователя — [url=https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566]https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566[/url] ТЗ Нужен такой же бот на наш сервер [list][*]Делать индивидуальные ссылки-приглашения в сервер [*]Считать, кто и сколько людей ...Discord ботСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо знание любого языка программирования для написания Discord bota. Создание бота Тематика бота - экономика Функционал бота 1. Отправка эмбедов 2. Управление каналами 3. Введение своей экономики 4. Выдача наград за апы сервера !bump 5. Розыгрыши, раздача ...Discord ботБазы данных2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем дискорд программиста, который умеет работать с дискорд API, брать информвцию со смарт-контрактов, написание ботов и работа с готовыми.Смарт-контрактDiscord ботПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $185
Я веду 10 акаунтов дискорд (это обычные акаунты от обычных юзеров) Ищу исполнителя, кто может сделать следующее: 1) После того как я акаунтом дискорд захожу на какой то сервер (вручную и прохожу там капчу/верификацию) > надо чтобы ...Discord ботСистемное администрирование18 заявокЗакрыт2 года назад
Парная игра виселица с участием двух выбранных человек, после каждой ошибки ход переходит другому игроку. Ввод в команде упомнинание 2х пользователей и канала, так же слова/, несколько словDiscord ботРазработка игр5 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток. Требуется продолжить написание дискорд бота, либо переписать заново на известном вам языке. Функционал Прием данных от пользователя из личных сообщений и занесение их в гугл таблицы. Создание анкет пользователя, с возможностью их изменения. ...Discord ботВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток, требуется подобрать грамотный шаблон и расписать предмет договора о неразглашении между физическими лицами, фриланс- работниками. Предмет: персональные данные пользователей, данные Discord-бота, система гугл таблиц, соответственно данных в них и прочее. подробнее в личных ...Discord ботЮридические услуги9 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
В новый дискорд канал требуется модератор на временную работу, примерно 1-2 месяца. Канал посвящен NFT токенам. Обязанности: -создание контент плана -модерация плохих комментариев и спама. -техническая помощь (объяснение) в покупке наших нфт покупателям -настройка дискорд ботов -проведение конкурса в дискорд - бан рекламы ...NFTDiscord ботСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Под NFT проект требуется создать и вести активность в комьюнити в дискорд и твиттер для запуска проекта (то есть только изначально) Также требуется делать рассылки в дискорд и твиттер и предлагать другие методы увеличения комьюнити, в ...NFTDiscord ботУправление продажами1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется Discord бот, для торговли на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Ffreelancehunt.by%2Fout%2Fhttp%253A%252F%252Fg2g.com]G2G.com[/url]. 1. Бот должен публиковать заказ на [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Ffreelancehunt.by%2Fout%2Fhttp%253A%252F%252Fg2g.com]G2G.com[/url] 2. При покупке, делать оповещение в Discord сервере (с возможностью подтверждения заказа). 3. Заполнять графу доставки на [url=https://g2g.com/]G2G.com[/url]. 4. Вести финансовую отчётность(в отдельном ...Discord ботВеб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать Discord бот, для работы с G2G.com. Бот должен принимать заказы на сайте G2G.com, оповещать о них в Discord сервере, должен иметь возможность позволить принять заказ с сайта G2G в Discord сервере. Также необходимы ...Discord ботВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад