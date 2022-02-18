Discord бот

Есть Дискорд-сервер: [url=https://discord.com/invite/stepn]https://discord.com/invite/stepn[/url] У них есть бот «STEPN assistant», который выдает вот такие уникальные ссылки для каждого пользователя — [url=https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566]https://dc.stepn.run/invite?code=16518377413566[/url] ТЗ Нужен такой же бот на наш сервер [list][*]Делать индивидуальные ссылки-приглашения в сервер [*]Считать, кто и сколько людей ...