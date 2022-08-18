Требуется разработка кастомной интеграции между манго и сипуни для передачи ютм меток в сделки АМО. Сипуни должен научиться обрабатывать метки, полученные от манго, и передавать их в АМО при создании сделки. Поддержка сипуни готова предоставить необходимые API-скрипты. Ознакомьтесь с документацией для реализации.
Доработать Discord бота на NodeJS
Необходимо доработать Discord бота на NodeJS
Бот занимается отслеживанием нужных событий на блокчейне Ethereum и уведомлении о них пользователей в чате.
Под доработкой подразумевается создание новых модулей.
Интересуют исполнители только с опытом работы с Discord ботами ИЛИ с опытом прослушивания событий Ethereum.
Senior-Middle NodeJS.
Без опыта и уровня - не пишите. Давайте не тратить время друг друга. Спасибо
Заявки фрилансеров
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