Необходимо доработать Discord бота на NodeJS

Бот занимается отслеживанием нужных событий на блокчейне Ethereum и уведомлении о них пользователей в чате.

Под доработкой подразумевается создание новых модулей.

Интересуют исполнители только с опытом работы с Discord ботами ИЛИ с опытом прослушивания событий Ethereum.

Senior-Middle NodeJS.

Без опыта и уровня - не пишите. Давайте не тратить время друг друга. Спасибо