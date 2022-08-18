Доработать Discord бота на NodeJS

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки422 просмотра

Необходимо доработать Discord бота на NodeJS

Бот занимается отслеживанием нужных событий на блокчейне Ethereum и уведомлении о них пользователей в чате.

Под доработкой подразумевается создание новых модулей.

Интересуют исполнители только с опытом работы с Discord ботами ИЛИ с опытом прослушивания событий Ethereum.

Senior-Middle NodeJS.

Без опыта и уровня - не пишите. Давайте не тратить время друг друга. Спасибо

Node.js
3 года назад
TheLastTriarius
Богдан 
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