Редактировать программу

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Закрыт2 заявки289 просмотров

файл EXDEMO.EXE нужно отредактировать так чтобы он копировал символы в буфер обмена windows.Этот файл и файлы из которых он скомпилирован находятся в архиве DLL_USE.zip

3 года назад
guest_16603873764674
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Был
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Заявки фрилансеров

Константин
 
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Бадди
 
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