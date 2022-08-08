Требуется разработка кода для ESP32 с функцией управления сервоприводом через PWM и прокладка UART. Необходимо обеспечить удаленное управление через интернет, прокинуть 16 каналов аналогового сигнала через сервер на удаленный ESP32. Бюджет на проект составляет 5-7 тыс. руб.
Редактировать программу
файл EXDEMO.EXE нужно отредактировать так чтобы он копировал символы в буфер обмена windows.Этот файл и файлы из которых он скомпилирован находятся в архиве DLL_USE.zip
Заявки фрилансеров
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