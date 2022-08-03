Разработать тестовый стенд и интеграцию с Jira и Jenkins для курса по тестированию. Ученик будет разворачивать тестовые ветки, тестировать их и управлять задачами в Jira. Необходима автоматизация процесса, создание индивидуальных досок и веток для каждого ученика. Программа должна работать на Linux и обеспечивать изолированную работу студентов.
Требуется программный продукт для рассылки по 50000 писем в день
Организация, постоянно участвующая в тендерных закупках, регулярно рассылает запросы на
приобретение разных видов товаров. Письма не являются спамом, так как в них нет
рекламы. Цель данных писем - запрос на получение коммерческого предложения (счет-фактуры)
у данного производителя по производимому им товару. (Наша организация желает
купить товар, а не продать его).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $240
Ищется эксперт для создания интеграционных тестов JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к корзине S3, загрузку файла payload.json и отправку его в микросервис для математических операций. Также требуется анализ данных с использованием полученных результатов и отображение их в webception. Обязательно знание PHP для выполнения вычислений.Закрыт3 года назад
Необхідно перекласти текст з англійської на українську мову, що містить інформацію про Україну, її історію, культуру та сучасні події. Текст охоплює важливі аспекти, такі як природні багатства, гастрономія та поточна ситуація в країні.Системное программирование32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется C# Developer с опытом в системном программировании. Необходимы знания .NET, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis, SOAP и JSON. Ожидается опыт работы с mssql и разработка сервисов по стандартам СМЭВ 3.х (Госуслуги). Подробности задания в приложении.Закрыт3 года назад
Ищется C# Developer для участия в проекте телемедицины. Необходимы знания C#, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis, а также опыт работы с SOAP, JSON и mssql. Опыт коммерческой разработки не менее 3 лет. Плюсом будет знание JS/JQuery и хорошие математические навыки. Удаленная работа с гибким графиком.Закрыт3 года назад
Ищется C# Developer для участия в проекте телемедицины. Требуется знание C#, Docker, WSO2 API Manager и опыт разработки сервисов по стандартам СМЭВ 3.х. Опыт коммерческой разработки не менее 3 лет. Плюсом будет знание JS/JQuery и хорошие математические навыки. Работа удаленная, гибкий график.Закрыт3 года назад
Необхідно виконати прості задачі з системного програмування на Java. Очікується якісне виконання завдань, відповідно до стандартів програмування.Системное программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать аналог видео-чата, схожего с dirtyroulette.com. Необходимы навыки системного программирования и опыт в разработке веб-приложений. Ожидается реализация всех ключевых функций, аналогичных исходному сервису.Закрыт3 года назад
Необходимо скачать официальное расширение для браузера на операционной системе Linux. Ссылка на скачивание будет предоставлена. Задача займет всего несколько минут, требуется опыт в системном программировании.Закрыт3 года назад