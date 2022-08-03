Требуется программный продукт для рассылки по 50000 писем в день

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок316 просмотров

Организация, постоянно участвующая в тендерных закупках, регулярно рассылает запросы на

приобретение разных видов товаров. Письма не являются спамом, так как в них нет

рекламы. Цель данных писем - запрос на получение коммерческого предложения (счет-фактуры)

у данного производителя по производимому им товару. (Наша организация желает

купить товар, а не продать его).

3 года назад
guest_16595123989492
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
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3 года назад
Олег
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
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Вадим
 
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2 года назад
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Маргарита
 
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Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
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Был
4 дня назад
25 отзывов(-1)
3 года назад

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