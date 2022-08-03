Организация, постоянно участвующая в тендерных закупках, регулярно рассылает запросы на

приобретение разных видов товаров. Письма не являются спамом, так как в них нет

рекламы. Цель данных писем - запрос на получение коммерческого предложения (счет-фактуры)

у данного производителя по производимому им товару. (Наша организация желает

купить товар, а не продать его).