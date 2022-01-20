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Закрыт1 заявка273 просмотра

У меня Windows.

Нужен человек с OC Linux.

Задача, скачать официальное расширение и предоставить.

Ссылку на скачивание предоставлю.

Работы на пару минут.

Linux
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

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Эльдар
 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
3 года назад

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