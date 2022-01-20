Программист по Python Selenium

Оплату за заказ я не получил! Во время уточнения тз заказчиком были предоставлены скриншоты из под винды и не упоминалось нигде о том что софт будет работать на сервере под линуксом. Для винды я задачу выполнил, но потом заказчик уже уточнил что у него линукс. А для линукса уже выполнить эту задачу за такие деньги не представляеься возможным. От части я сам виноват что принял условия с нечетким тз. Жаль потраченного времени.