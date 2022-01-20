Программист по Python Selenium

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен4 заявки641 просмотр

Ищу программиста, который отлично знает Python.

Если срочная задача.

ТЗ скину всем заинтересовавшимся.

PythonSelenium
3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
71 год
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
27 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Mifaaa93
32 года
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$12
1 день
Escrow
Исполнитель написал только 2 строки кода,которые не решили поставленной задачи. Оплата производиться только за результат. Михаил не выполнил задачи, которая подробно была указана в переписке. Платить за 2 строки кода, которые никаким образом не повлияли на результат глупо. Не захотели миром разойтись, что ж, получайте взаимный отзыв. Всё кто со мной работал, получили оплату только за выполненную работу. Будьте внимательны при работе с данным исполнителем,не решит задачу и испортить ваш рейтинг на данной площадке.
Оплату за заказ я не получил! Во время уточнения тз заказчиком были предоставлены скриншоты из под винды и не упоминалось нигде о том что софт будет работать на сервере под линуксом. Для винды я задачу выполнил, но потом заказчик уже уточнил что у него линукс. А для линукса уже выполнить эту задачу за такие деньги не представляеься возможным. От части я сам виноват что принял условия с нечетким тз. Жаль потраченного времени.

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Mifaaa93
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