Необходимо доработать bash скрипт - там есть несколько строк в которых как предполагается нужно написать правильно код с ветвлением (ну или по вашему усмотрению, главное чтобы работало)

В скрипте около 1000 строк кода (но их править не нужно, только пробежаться и проверить что все ок)

Скрипт вышлю по требованию.