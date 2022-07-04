Защита от удаленных сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка318 просмотров

Хотелось бы получить консультацию, решение если оно есть. И если это возможно конечно по данному вопросу. Сам вопрос.

Мы работаем с сервером, который находится у нас в офисе, через локальную сеть мы подключаемся к нему для работы с файлами, изображениями и т.д. Удаленные сотрудники работают через программу AnyDesk, в ней есть запреты на передачу файлов между компьютерами, а доступ в интернет открыт. Но у нас есть также удаленные сотрудники, да и вообще даже обычный сотрудник может это сделать, не успев досмотреть за ним.

Возможно ли как то ограничить передачу файлов с нашего сервера рабочего в интернет, файлообменики? Т.е чтобы удаленный сотрудник например не мог файлы дальше своего рабочего компьютера куда то перенаправить, тем самым просто не украсть их? Возможно какие то может уведомления сделать, что мол вот скачивают. Но вообще говорят, что это только прям специально линукс переписывать лично под себя для этого. Или же есть какие то еще выходы? Можете писать мысли в л\с.

3 года назад
guest_16570962686337
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно помочь разобраться с Docker, на базовом уровне

    Ищется фрилансер для оказания помощи в разборе Docker на базовом уровне. Необходимо ответить на один вопрос, связанный с системным программированием. Подходящий кандидат должен иметь базовые знания Docker и умение объяснять материал.

    Docker
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обучение модели GPT-J и затем генерация текстов

    $2000

    Требуется написать скрипты для обучения модели GPT-J на основе датасета и генерации текстов (заголовок, плюсы, минусы, текст). Необходимо залить скрипты и модель на сервер с GPU, а также создать API для генерации текстов на основе prompt. Имеются образцы скриптов и некоторый опыт, задача заключается в повторении процесса на новом сервере.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML,CSS, JavaScript jQuery, React, Composer Redmine, GitLab

    $1200

    Требуется профессионал с сильными знаниями React (не менее 3 лет) для вёрстки на одном проекте. Преимущества: знание Symfony и Docker. Процесс найма включает отправку резюме и собеседование. Бюджет - 75к.

    CSSDockerHTMLJavaScriptjQuery
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановление загрузчика Windows 10

    Необходимо восстановить загрузчик Windows 10 после удаления и повторного создания раздела EFI. Проблема возникает при выполнении команды bootrec /fixboot с ошибкой 'несуществующее устройство' на диске GTP. Требуется опыт в системном программировании и знание работы с загрузчиками.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Программирование приложения

    Требуется начинающий программист для создания мобильного приложения на языке Swift. Работа будет в среде Xcode. Необходимы базовые навыки программирования на Swift и желание развиваться в данной области.

    Swift
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется специалист в реверс-инжиниринге

    Ищется специалист в области реверс-инжиниринга для отвязки программы под Windows от донгла. В дальнейшем требуется замена ресурсов и настроек приложения. Необходимы навыки системного программирования и работы с защитой программного обеспечения.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Надо сделать сапёр на C++(windows form)

    $3

    Требуется разработать игру Сапёр на языке C++ с использованием Windows Form для курсовой работы. Объем кода должен составлять 200-300 строк. Ожидается качественная реализация игрового процесса и интерфейса.

    Системное программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Python взаимодействие с апи

    Задача заключается во взаимодействии с API TradingView с помощью Python для получения сигналов о необходимости покупки. Индикаторы будут предоставлены исполнителю. Ожидается разработка кода, который будет отслеживать сигналы и отправлять уведомления.

    Python
    Системное программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Способ взаимодействия с binomo

    $4

    Требуется разработать модуль на Python для взаимодействия с платформой Binomo. Основная задача — реализовать функцию get_user(id), которая возвращает статус пользователя: 0 - не в реферальных пользователях, 1 - есть, 2 - есть и пополнил баланс. Ожидается четкая реализация требований.

    Python
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать Wireguard клиент на Dart для windows

    $150

    Требуется реализовать Wireguard клиент на Dart (Flutter) для платформы Windows. Имеется уже готовый UI, необходимо разработать клиентскую часть, обеспечивающую функциональность Wireguard. Системное программирование и интеграция с существующим интерфейсом являются ключевыми задачами.

    Flutter
    Системное программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад