Ищется фрилансер для оказания помощи в разборе Docker на базовом уровне. Необходимо ответить на один вопрос, связанный с системным программированием. Подходящий кандидат должен иметь базовые знания Docker и умение объяснять материал.
Защита от удаленных сотрудников
Хотелось бы получить консультацию, решение если оно есть. И если это возможно конечно по данному вопросу. Сам вопрос.
Мы работаем с сервером, который находится у нас в офисе, через локальную сеть мы подключаемся к нему для работы с файлами, изображениями и т.д. Удаленные сотрудники работают через программу AnyDesk, в ней есть запреты на передачу файлов между компьютерами, а доступ в интернет открыт. Но у нас есть также удаленные сотрудники, да и вообще даже обычный сотрудник может это сделать, не успев досмотреть за ним.
Возможно ли как то ограничить передачу файлов с нашего сервера рабочего в интернет, файлообменики? Т.е чтобы удаленный сотрудник например не мог файлы дальше своего рабочего компьютера куда то перенаправить, тем самым просто не украсть их? Возможно какие то может уведомления сделать, что мол вот скачивают. Но вообще говорят, что это только прям специально линукс переписывать лично под себя для этого. Или же есть какие то еще выходы? Можете писать мысли в л\с.
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