Требуется написать скрипты для обучения модели GPT-J на основе датасета и генерации текстов (заголовок, плюсы, минусы, текст). Необходимо залить скрипты и модель на сервер с GPU, а также создать API для генерации текстов на основе prompt. Имеются образцы скриптов и некоторый опыт, задача заключается в повторении процесса на новом сервере.
Нужно помочь разобраться с Docker, на базовом уровне
Нужно помочь разобраться с Docker, на базовом уровне по одному вопросу.
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