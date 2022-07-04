Требуется написать скрипты для обучения модели GPT-J на основе датасета и генерации текстов (заголовок, плюсы, минусы, текст). Необходимо залить скрипты и модель на сервер с GPU, а также создать API для генерации текстов на основе prompt. Имеются образцы скриптов и некоторый опыт, задача заключается в повторении процесса на новом сервере.