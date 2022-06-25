Восстановление загрузчика Windows 10

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Закрыт1 заявка391 просмотр

По сути сам раздел EFI был удалён и потом создан заново через командную строку но при попытки выполнить в этом разделе bootrec /fixboot получаю ошибку указано несуществующее устройство (сам диск GTP)

3 года назад
guest_16566995797283
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад