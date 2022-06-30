Программирование приложения

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Закрыт2 заявки704 просмотра

Нужен начинающий программист, который поможет в создании приложения на мобильный телефон.

Требования:

-программист на языке Swift

-программа в которой работаем - Xcode

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Swift
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dms1912
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