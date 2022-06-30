Ищется Senior Developer для проведения полного технического аудита архитектуры и кода сайта chem-u.org. Необходим опыт в Web-разработке от 5 до 8 лет, знание JavaScript, node.js, vue.js и MySQL. Ожидается проектирование архитектур веб-приложений и API, знание паттернов программирования и best practices. Английский на уровне чтения документации.