Обучение модели GPT-J и затем генерация текстов

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка253 просмотра

Требуется на основе датасета написать скрипты и обучить модель для генерации наборов текстов (заголовок, плюсы, минусы, текст). Залить скрипты и модель на сервер с GPU и создать API для генерации похожих текстов на основе prompt. Есть образцы скриптов и некоторый опыт, нужно повторить на новом сервере.

3 года назад
Astraport
Владимир 
53 года
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Был
2 года назад

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Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад