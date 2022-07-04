Требуется на основе датасета написать скрипты и обучить модель для генерации наборов текстов (заголовок, плюсы, минусы, текст). Залить скрипты и модель на сервер с GPU и создать API для генерации похожих текстов на основе prompt. Есть образцы скриптов и некоторый опыт, нужно повторить на новом сервере.