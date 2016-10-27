Astraport

Владимир Astraport

 
52 годаРоссия/Абаза
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
logarifm
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
3 года назад
Нужна небольшая доработка плагина под WP
Отличный заказчик. Мгновенная оплата, ясно поставленная задача.
Валерий прекрасный программист и грамотный исполнитель. Помог решить непростую задачу буквально за пару часов. После этого ещё объяснил, что и как работает, много чего полезного посоветовал. Рекомендую к сотрудничеству и сам продолжу партнерство в дальнейшем.
Ответный отзыв
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$50
10 баллов
4 года назад
Одностраничник с рейтингом
Буду рад продолжить сотрудничество!) Обращайтесь.
Всё нормально. Проект работает.
Ответный отзыв
sShurfll
Фёдор 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать простейший лендинг-викторину на основе скрипта
Преотличнейший заказчик, что является большой редкостью! Чёткое ТЗ и что самое интересное - понимание процесса разработки :) Работать с человеком одно удовольствие. Рекомендую!
Фёдор отличный исполнитель! Выполнил заказ очень быстро и качественно. Оперативно решает любые доработки, всегда на связи. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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daniil_zax
29 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
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Все отлично, понятное ТЗ. Моментальная оплата.
Даниил очень быстро и качественно справился с работой. Лучшие рекомендации!
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