1. Любой минималистический быстрый шаблон и простейший дизайн. 2. Каталог на база Woo. 3. Есть все плагины. 4. Будет много категорий с 3 уровнями вложенности. 5. Около 200-300 тыс. товаров с картинками и описаниями. 6. Кэширование. 7. Сводные страницы рейтингов ...
- $500Системы управления (CMS)8 заявокЗакрытгод назад
- $2000
Требуется на основе датасета написать скрипты и обучить модель для генерации наборов текстов (заголовок, плюсы, минусы, текст). Залить скрипты и модель на сервер с GPU и создать API для генерации похожих текстов на основе prompt. ...Системное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $2500
Есть большая база структурированных ENG текстов. Требуется любым удобным способом, в том числе и с помощью сервисов типа OpenAI или AI21, обучить свою модель этим контентом и затем настроить скрипт для создания генеренки по этой ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $30
Плагин постит викторину по результатам которой генерируется картинка и которую пользователь должен зашерить в ФБ. Всё отлично работает. Но по результатам шеринга (успешно или нет) переменная добавляется в комментарии под викториной. Тоже я всё организовал, но ...Завершен3 года назад
- $30
Требуется шустрый многопоточный скрипт на Питоне. 1. На вход список сайтов. 2. Брать код главной страницы (опционально: плюс любую другую внутреннюю страницу - где её брать не знаю, как вариант с sitemap брать рандомный URL). 3. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Есть скрипт https://financialplugins.com/products/coincompare-cryptocurrency-market-cap/coin/bitcoin Нужно в разделе INFO выводить не эту портянку текста, а список статей по тематике. Как на обычных инфо-сайтах, вот так например fishing.ru - картинка, заголовок и краткое описание. По клику на картинке или на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $55
Нужен простенький одностраничник HTML+JS+PHP+mySQL со списком итемов (например, фильмы) - иконка, название, цифра динамики (например +11 (зеленым) или -3 (красным)) и две кнопки ЗА и ПРОТИВ. Юзеры могут голосовать (жать на кнопку ЗА или на кнопку ...Закрыт4 года назад
Добавить карты в имеющийся плагин. Наладить импорт данных. Оптимизировать под большое кол-во страниц.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
1. Сам плагин salephpscripts.com/wordpress_directory/demo/ 2. Нужно установить простейшую легкую адаптив тему по желанию исполнителя, Root например. 3. Заменить вывод карт скриншотом карты, которые будут в импортируемых данных. Либо заменить Google Maps любыми другими бесплатными картографическими решениями типа ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $20
Нужно сделать футбольный лендинг типа викторины. 1. [url=http://10pets.club/cf.html]http://10pets.club/cf.html[/url] - вот мой скрипт, нужно его сделать адаптивным, ну или добавить в лендинг на футбольную тематику (картинки есть) и вместо надписей "Вопрос 1, 2, 3..." вставить картинки (футбольные иконки). 2. После ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $40
Нужно создать простейший минималистический WP сайт на бесплатной теме (как вариант на основе WooCommerce), который бы с помощью любых бесплатных плагинов (есть несколько готовых, но требуют доработки) выводил все товары в заданной категории заданного продавца ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Если на любом сайте установлен виджет кнопки Save от Пинтерест (появляется по наведению, пример http://www.theblogmaven.com/simplify/ – там голубой банер), то картинку можно сохранить на выбранную доску в своём аккаунте Pinterest. Требуется отснифать запросы виджета (https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/?type=pinit) чтобы потом их использовать ...Завершен6 лет назад
- $100
Есть старое приложение написанное мной на Starling 1.6 + Feathers 2.0 под iOS и Android. Требуется обновить его под новый AIR 27 и соответственно Starling 2.2 + Feathers 3.3 с тем чтобы работало на последних версиях ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Есть готовые одностраничники - 2 шт, но без БД. Нужно: 1. Сделать загрузку из Excel в БД товаров - запуск скриптом. Структура таблицы примерно такая id|категория|название|описание|цена|скидка|купон|фото1|фото2|фото3|URL 2. Сделать выгрузку товаров из БД на страницу. Карточки товаров уже сверстаны, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Есть старый сайтик на MODx эволюшен, нужно сделать новый шаблон. И желательно перевести в революшн.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно подобрать простую и адаптивную тему на имеющийся сайт WP. Также сделать вывод новостей/статей.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $400
Нужен компонент или приложение на JS на основе этих исходников https://almende.github.io/chap-links-library/timeline.html Всего будет 7 треков: 2 текстовых, 2 аудио, 1 изображение, 1 частицы (particles), 1 фон. Перемещая блоки треков юзер задает их порядок, последовательность появления. Ширина блока ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется на основе Flex компоненты TextArea (без скроллов, стилей и т. п.) сделать компоненту позволяющую искрbвлять path текста. Примерно как здесь http://silin.su/#AS3/geom/fit, но только с одним перемещаемым маркером, который двигается вверх и вниз и в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад