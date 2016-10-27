Есть скрипт https://financialplugins.com/products/coincompare-cryptocurrency-market-cap/coin/bitcoin Нужно в разделе INFO выводить не эту портянку текста, а список статей по тематике. Как на обычных инфо-сайтах, вот так например fishing.ru - картинка, заголовок и краткое описание. По клику на картинке или на ...