Написать POST/GET запросы для сохранения картинок Pinterest

Если на любом сайте установлен виджет кнопки Save от Пинтерест (появляется по наведению, пример http://www.theblogmaven.com/simplify/ – там голубой банер), то картинку можно сохранить на выбранную доску в своём аккаунте Pinterest.

Требуется отснифать запросы виджета (https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/?type=pinit) чтобы потом их использовать без браузера давая на входе 4 параметра: URL страницы, URL картинки, описание и название (или id) доски, в которую производится сохранение картинки.

Т. е. Пинтерест должен думать, что происходит обычное сохранение картинки с внешнего сайта.

Логин в Пинтерест на запросах можно посмотреть здесь https://bitbucket.org/smh377/pinterest-api/src/5031c1035746cda5eece881eba329e140ca8b8e3/Pinterest.class.php?at=default&fileviewer=file-view-default

После логина можно получить куки и хэдеры и использовать их в дальнейших запросах. В результате мне нужно 2 или 3 последовательных строки запросов, передающих данные.

Там же для работы с Пинтерест есть похожий метод (repin), но он категорически не подходят, нужна эмуляция сохранения не напрямую из Пинтерест, а именно через виджет сайта при этом без участия браузера.