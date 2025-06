Поправить ошибку

Здравствуйте! Нужно исправить ошибку на сайте.

jquery.themepunch.revolution.min.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of undefined

at L (jquery.themepunch.revolution.min.js:2)

at jquery.themepunch.revolution.min.js:2

L @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

(anonymous) @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

setTimeout (async)

k @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

C @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

(anonymous) @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

(anonymous) @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

setInterval (async)

T @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

N @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

(anonymous) @ jquery.themepunch.revolution.min.js:2

jquery.themepunch.revolution.min.js:2 Uncaught TypeError: Cannot read property 'split' of undefined

at L (jquery.themepunch.revolution.min.js:2)

Mixed Content: The page at 'https://SITE /' was loaded over HTTPS, but requested an insecure script 'http://panel.socbox.ru/vk/step1.php?uid=4622&a6=&a7=site.ru&a8=null&a9=0.4766239276854778'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.