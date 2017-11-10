Фотогалерея для WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок131 просмотр

Требуется сделать фотогалерею для сайта на wordpress. Ничего сверхестественного не нужно)). Фотогалерея должна состоять из альбомов.

Как это должно выглядеть: нажимая на кнопку Фотогалерея из меню, попадаешь на страницу с миниатюрами (картинками/афишами) прошедших мероприятий. Нажимая на картинку мероприятия, попадаешь на страницу, где размещены миниатюры фотографий с этого мероприятия. Нажимая на миниатюру, открываешь фото полного размера и можешь их в полном размере пролистывать до конца данного каталога. Оформление внешнее галереи должно совпадать с общим оформлением сайта 

WordPress
8 лет назад
wiazo
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Все очень профессионально и быстро!!! Приятно работать!
Всё отлично. Оплата своевременная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

vadimkiselev
Вадим 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад