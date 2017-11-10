Создание CRM и интеграция с государственной базой

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки173 просмотра

Необходимо переписать полностю старую CRM, интегрировать с государственной базой, переписать на фреймворк и расширить ее функционал.

Писать специалистам только с опытом.

8 лет назад
izvestny
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

uzer
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
8 лет назад
$800
1 день
Отличный исполнитель! Детали к мелочам! Отличное понимание всех процессов! Исполнительность! Рекомендую для работы в серьезных проектах! Спасибо Юрий, будем работать дальше!
Спасибо Владимиру за отличный интересный проект, приятно работать!

Заявки фрилансеров

uzer
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
8 лет назад
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