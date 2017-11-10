Настройка страниц архивов на WordPress используя PHP

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Закрыт8 заявок148 просмотров

Приветствую!

Необходимо настроить архивы статей у WordPress-сайта так, чтобы в архиве выводился заголовок статьи, миниатюра, содержание (table of content) и информацию из шорткода первой заметки.

Необходимые навыки: знание WordPress, PHP.

PHPWordPress
8 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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