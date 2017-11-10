Webasyst (Shopscript 5 PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Требуется профессионал высокого уровня на доработку проекта:  

Фреймворки:   

Webasyst (Shopscript 5 PHP), React (JS), Bootstrap (CSS), Yii2 (PHP)  

Используемые технологии:   

PHP, MySql, Redis, Memcahed, Gearman, SphinxGit (gitflow), Gulp (сборка скриптов)

BootstrapCSSJavaScriptMySQLPHPRedisWebasystYiiGulp
8 лет назад
dantech
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

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