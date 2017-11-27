Личный кабинет на Yii2. Нужны доработки.

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  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок211 просмотров

Есть личный кабинет на данном фреймворке, нужно изменить полностью его дизайн и логику расчетов.

Подробнее можем обсудить в скайпе.

Yii
8 лет назад
lg_alex
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$30
3 дня
Приятно было работать. Всегда на связи и выполнил работу качественно и в срок
Четкая постановка задачи, отличная коммуникация и оплата согласно договорённостям. Мне было приятно работать с Алексеем. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

DenDevin
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
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