*Сделать версту сайт курьерской службы, согласно прикрепленным файлам. *Адаптивная верста *Страница Gazelkin Prices возможность менять стоимость внутри таблицы "Виды тарифов" *Страница Gazelkin Prices идентичные страницы в каждой из под категорий столбцов слева: ...
Интеграция заявок с сайта в amoCRM
Интеграция заявок с сайта в amoCRM
На сайт поступают заявки на почту Имя, Телефон, Мейл.
Хотим все заявки что бы отправлялись в базу amoCRM автоматом
Сам сайт на MODX.
Цена и сроки
Заявки фрилансеров
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