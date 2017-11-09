Интеграция заявок с сайта в amoCRM

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок152 просмотра

Интеграция заявок с сайта в amoCRM

На сайт поступают заявки на почту Имя, Телефон, Мейл.

Хотим все заявки что бы отправлялись в базу amoCRM автоматом

Сам сайт на MODX.

Цена и сроки

AmoCRMMODX
8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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