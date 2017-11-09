Программист 1С Bitrix для создания сайта. NDA

Добрый день! Интернет-магазин http://infantito.ru/ на prestashop 1.6 Нужно настроить фильтры так, чтобы при выборе определенных параметров кликаем на карточку с товаром, а когда возвращаемся обратно, фильтры оставались с заданными параметрами (сейчас слетают). ...