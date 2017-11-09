Нужно написать скрипт для продажи

Работа безпредоплаты, возможна предоплата после начала работ спустя какое-то время

товар: намарасники, информация о товаре:

файл коммерческого предложения https://www.dropbox.com/s/hnjtg4j1srfne2q/kp_namatrasniki.pdf

сайт http://namatrase.ovvo.online

https://www.youtube.com/watch?v=Uae7MX6UVm8&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=_l3c9E4t69U&feature=youtu.be технология продаж: мы используем план продаж, посмотрите видео на тему какмы ведем продажу( https://www.youtube.com/watch?v=C56VQml8ttY&feature=youtu.be

план продаж: посмотрите видео на тему плана продаж и как мы его ведем

самое важное: идея скрипта такая чтобы каждый телефонный разговор перевод в

план продаж (посмотреть видео о заполнении плана продаж), скрипт должен давать

человеку возможность из каждой фразы получать информацию о том что челвоек

будет покупать