Добрый день! Необходимо создать мобильную версию уже готового сайта! А также исправить некоторые нюансы, доработки по списку на работающем сайте (неработающие формы и все что слетело)
Нужно написать скрипт для продажи
Работа безпредоплаты, возможна предоплата после начала работ спустя какое-то время
товар: намарасники, информация о товаре:
- файл коммерческого предложения https://www.dropbox.com/s/hnjtg4j1srfne2q/kp_namatrasniki.pdf
- сайт http://namatrase.ovvo.online
план продаж: посмотрите видео на тему плана продаж и как мы его ведем
самое важное: идея скрипта такая чтобы каждый телефонный разговор перевод в
план продаж (посмотреть видео о заполнении плана продаж), скрипт должен давать
человеку возможность из каждой фразы получать информацию о том что челвоек
будет покупать
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