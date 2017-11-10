Wordpress нужна помощь в настройке ЧПУ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки190 просмотров

По непонятной причине публикации после заливки в базу не отображаются, см. скрин. Нужна помощь в устранении проблемы.

WordPress
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Артур отлично справился с работой, прекрасно разбирается в движке wordpress!! Рекомендую.
Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

KovArt
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад