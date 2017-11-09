Нужно чтобы парсер на php собирал с моей ленты в instagram фото, видео (самые популярные) и сохранял все это в базу.
Проект на WP
Добрый день. Есть большой проект. Нужен ответственный исполнитель, который сможет быть всегда на связи, уверенный в своих силах. Пожалуйста, присылайте подробно расписанные этапы и стоимость.
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