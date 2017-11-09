Проект на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Добрый день. Есть большой проект. Нужен ответственный исполнитель, который сможет быть всегда на связи, уверенный в своих силах. Пожалуйста, присылайте подробно расписанные этапы и стоимость.

WordPress
8 лет назад
ViktorPinaev
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров