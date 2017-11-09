Доработка сайта на shop-script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки121 просмотр

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

Внести пару правок в магазин на движке shop-script

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.

8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров