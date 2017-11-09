Будет 2 проекта по изменению готовых решений на Bitrix. Интересует цена, платежная система и сроки по каждому проекту. Информация о том, как вы круты без цен и сроков игнорируется, так же игнорируются цены за час/день/неделю/месяц ...
Доработка сайта на shop-script
Веб студии нужен исполнитель проекта.
Внести пару правок в магазин на движке shop-script
Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.
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