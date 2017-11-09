Доработка сайтов на Bitrix

Будет 2 проекта по изменению готовых решений на Bitrix. Интересует цена, платежная система и сроки по каждому проекту. Информация о том, как вы круты без цен и сроков игнорируется, так же игнорируются цены за час/день/неделю/месяц работы. При желании можете сразу писать в Skype: albion_wa (общение только по средствам чата)

1 проект: Сайт на тестовом домене new.stroyzona.ru . На главной странице есть такие баннеры https://image.prntscr.com/image/egidOkk8RF6sW8TP9ls2HA.png , которые формируются на основе разделов каталога. Необходимо переделать так, что бы формирование происходило на основании того, как задам я. Т.е. сделать информационный блок, где каждому элементу этого блока я задам фотку, название, описание и URL куда будет вести ссылка. Дизайн и соответственно HTML останется прежним.

2 проект. Сайт hydrocom.ru. На все товары 1 инфоблок. Необходимо создать раздел услуг, на основе статейного раздела, т.е. список услуг будет выглядеть так hydrocom.ru/reviews/ и сделать возможность подключать эти услуги к товарам. Где и как будет все это прописываться я не решил, по этому жду предложений от вас.

1 условие: Если услуга прописывается в разделе каталога, то ссылка на эту услугу должна появится на всех карточках товаров этого раздела и всех подразделов, а так же на самих страницах разделов и подразделов

2 условие: Если услуга прописывается только в определенном товаре, то и ссылка должна появляться только на карточке этого товара.

3 условие: Если услуга прописана здесь hydrocom.ru/catalog/ , то выполняется первое условие везде в каталоге, кроме самой страницы hydrocom.ru/catalog/

4 условие: Все должно работать одновременно и если условия пересекаются, то выполняется одно из этих условий. (т.е. сделать так, что бы на одну и ту же услугу в случае пересечение не появлялось 2 и более ссылок)

При общении с программистов есть возможность пересмотра этих условий.