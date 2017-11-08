Устранение мобильной подписки на сайте www.cooper-spb.ru

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Вообщем появилась какая-то мобильная подписка на сайте при заходе с мобильных

устройств.

Мой программист пока в отпуске, а проблему надо решить ( т.е. найти и удалить )

По этой же причине выключили Директ и маркет (проверка на ВэбМастере Яндекса выдает критическую ошибку, подписку).

Поэтому СРОЧНО бы хотелось!

Система: Битрикс

8 лет назад
CHU-Bass
Павел 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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