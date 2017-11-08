Заказчику сдали однопоточный скрипт парсинга сайта А необходимо сделать скрипт многопоточным 10 - 20 поток
Устранение мобильной подписки на сайте www.cooper-spb.ru
Вообщем появилась какая-то мобильная подписка на сайте при заходе с мобильных
устройств.
Мой программист пока в отпуске, а проблему надо решить ( т.е. найти и удалить )
По этой же причине выключили Директ и маркет (проверка на ВэбМастере Яндекса выдает критическую ошибку, подписку).
Поэтому СРОЧНО бы хотелось!
Система: Битрикс
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