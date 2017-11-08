Нужен программист

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Здравствуйте, нужен программист знающий  php,ajax,  nodejs, socket.io

Для доработки wap чата

AJAXNode.jsPHP
8 лет назад
welsan
46 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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