Запрограммировать калькулятор цен на HTML 5

Верстка готова, нужно запрограммировать только калькулятор.

У нас два дата-центра и цены будут меняться в зависимости от выбранного дата

центра при уже установленных значениях пользователем.

Цены рассчитываются по следующей логике:

1. Data Center Europe

CPU – 5 евро

Memory 1 гб (ОЗУ) – 3 евро

SSD disk 1 гб – 0,1 евро

HDD disk 1 гб – 0,07 евро

2. Data Center Russia

CPU – 7 евро

Memory 1 гб (ОЗУ) – 4,91 евро

SSD disk 1 гб – 0,29 евро

HDD disk 1 гб – 0,1 евро

Нужно взять логику расчета цены и при переключении нижних кнопок + при

переключении SSD и HDD диска, цена должна пересчитываться в зависимости с

ценами выбранного дата-центра.

Также учесть возможность изменения цены самостоятельно (чтобы мы смогли изменить цены, если нам

потребуется)