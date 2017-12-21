Доработать расширение Chrome для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок201 просмотр

Доработать расширение Chrome скрывающее уже показанные анкеты на сайте .

Нужно  внести изменения в работающий плагин так как сайт изменился

7 лет назад
olegisaev
Олег 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

MadGustave
Сергей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
сделал быстро и качественно
Оплатил быстро, сразу в деталях рассказал что требуется

Заявки фрилансеров

MadGustave
Сергей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад