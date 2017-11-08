Виртуальное хождение по таверне

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Чтобы прямо на сайте. открываешь сайт, стойка бара. влево вправо можно смотреть двигаться, подходить к столам, к стене.

Ну что-то такое- более- менее. денег прилично.  

Можно не рисовать, я найду художников если что, а просто скомпоновать чтобы работало.

8 лет назад
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров