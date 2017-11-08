Виртуальное хождение по таверне

Чтобы прямо на сайте. открываешь сайт, стойка бара. влево вправо можно смотреть двигаться, подходить к столам, к стене.

Ну что-то такое- более- менее. денег прилично.

Можно не рисовать, я найду художников если что, а просто скомпоновать чтобы работало.