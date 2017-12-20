Рефакторинг проекта Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок182 просмотра

Рефакторинг проекта Yii2

Yii
8 лет назад
art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$263
21 день
Доволен сотрудничеством.
Спасибо Сергею за работу! Хорошее взаимное сотрудничество! Всё чётко, честно! Готов продолжать взаимодействие. Ненавязчиво рекомендую Сергея всем пользователям сервиса, как ответственного контрагента.

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад