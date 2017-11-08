Веб студии нужен исполнитель проекта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок159 просмотров

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

Разработать сайт на друпал. Тз и макеты https://drive.google.com/drive/folders/0B-ibepUUz_orS21zMUtjUTNjVlU?usp=sharing

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.

Drupal
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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