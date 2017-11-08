Веб студии нужен исполнитель проекта. 

Здравствуйте! Нужно наполнить сайт, добавить обозначения 1427 смайлам (100 уже сделаны, как пример). Будут 8 категорий (люди, еда, животные и т.д.) Все они разнесены по чанкам в админке. Нужно написать скрипт, ...