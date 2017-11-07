Необходима оптимизация портала на платформе YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки144 просмотра

1. Добавить рубрику Спорт и каталог  

2. Проверить адаптивность портала.(не на всех устройствах) 

3. Уменьшить фото новостей на главной  

размеры 

4. В разделе «Недвижимость» поменять местами объявления и новости "в центре внимания" 

5. Замена темы опроса в рубрике «Медицина» 

6. В разделе «Дети» поменять местами новости и статьи, справа поднять каталог наверх рядом с новостями, и 

исправить в нем на детские рубрики. 

7. Автоматическая загрузка объявлений используя xml-выгрузку 

8. Исправления форматирования текста 

9. В афише поменять структуру;  

10. Автоматическая загрузка афиш используя xml-выгрузку 

11. Создать обратную связь на портале 

12 "Смотри ссылку", если нужно какой-то материл открыть на просматриваемой странице 

13 Добавить карту и расписание транспорта 

Ссылку на портал напишу по требованию 

Yii
8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров