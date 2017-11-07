Необходима оптимизация портала на платформе YII2

1. Добавить рубрику Спорт и каталог

2. Проверить адаптивность портала.(не на всех устройствах)

3. Уменьшить фото новостей на главной

размеры

4. В разделе «Недвижимость» поменять местами объявления и новости "в центре внимания"

5. Замена темы опроса в рубрике «Медицина»

6. В разделе «Дети» поменять местами новости и статьи, справа поднять каталог наверх рядом с новостями, и

исправить в нем на детские рубрики.

7. Автоматическая загрузка объявлений используя xml-выгрузку

8. Исправления форматирования текста

9. В афише поменять структуру;

10. Автоматическая загрузка афиш используя xml-выгрузку

11. Создать обратную связь на портале

12 "Смотри ссылку", если нужно какой-то материл открыть на просматриваемой странице

13 Добавить карту и расписание транспорта

Ссылку на портал напишу по требованию