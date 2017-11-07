Доработать скрипт php

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Вкратце: 

Сканируется сайт на открытую дату 

Как дата найдена, проверяются карточки на регистрацию и запускаются потоки регистраций 

Расшифровывается капча и регистрируются пользователи, сканируется email, подтверждается код регистрации 

Работает под linux + apache + php 

Сейчас скрипт иногда перестал регить, нужно разобраться и поправить.  

До прошлого разработчика не достучаться( 

ApacheLinuxPHP
8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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