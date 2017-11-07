Необходимо расширить функционал лэндинга. ТЗ в приложенном файле. Срок 2 дня.
Компонент Mosets Tree на Joomla
Есть компонент Mosets Tree на Joomla. В нем реализовано голосование за материал, но как я понимаю сам разработчик его не доделал. В настройках можно голосовать либо один раз, за все время либо раз в 24 часа (86400 секунд) , но эта функция не работает. Голосование один раз, не подходит, так как у нас ежедневное голосование. Если функция отключена, то можно подряд голосовать сколько угодно раз одному пользователю. И стоит звездный рейтинг (5 звезд). Тоже не удобно и не практично в нашем случае. В общем: Нужно сделать что бы вместо звезд была одна кнопка "Голосовать" и при нажатии на нее появлялась надпись "Спасибо за голос" либо "Ваш голос учтен" и один человек мог голосовать один раз в сутки, в идеале после 00:00 по Москве, он мог опять проголосовать за материал. Соответственно с одного компьютера, один голос. Сейчас включена функция многократного голосования и все контролируется в ручную. Так как есть пользователи которые пытаются накрутить оценки, если включить функцию голоса один раз, то пользователи не могут голосовать. Так как голосовали ранее. Можно ли реализовать данный проект?
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