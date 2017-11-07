Настройка опроса и DOI на mailchimp

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Закрыт1 заявка111 просмотров

В ESP mailchimp необходимо:

- проверка интеграции форм подписок с системой 

- верная настройка цепочки подтверждения подписки с нашим дизайном + popup на сайте  "Ваша подписка успешно подтверждена" 

- настройка письма-опроса + самого попросника с чек-боксами (опросник реализовать через встроенный опросник (signup form) mailchimp). При выборе того или иного варианта в чекбоксе, пользователь должен добавляться в соответсвующий список.

8 лет назад
Anarhuist
Владлен 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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