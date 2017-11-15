Чистка сайта от вирусов (Битрикс)

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Завершен4 заявки173 просмотра

Требуется вычистить код сайта от вирусов,  редиректов - в целом все участки вредоносного кода.

Результат быстрого сканирования прикреплён.

Сейчас сайт заблокирован хостингом и выглядит так: avtolucky.ru

По итогу проделанной работы, просьба указать, через какую уязвимость был внедрен вредоносный код и какие действия были предприняты для ее ликвидации.

8 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$9
2 дня
Сотрудничество прошло положительно!
Было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад