Найти ошибку (конфликт) в плагине wordpress

На сайте установлен плагин visual composer 5.4.2 и видимо он конфликтует с другим плагином или непонятно с чем, т.к. я отключал все плагины по очереди. На скрине я показал стрелками, если нажать "редактировать ряд" то в окне крутится загрузка, но настройки ряда не открываются. До этого стояла версия visual composer 5.1, этой проблемы не было, но была другая, у меня не открывался список с выбором заголовка, а так же список выбора цвета шрифта, на другом скрине я показал о чём речь. Необходимо найти причину этого безобразия!