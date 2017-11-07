Задача - адаптировать сайт. Реализовать "дружелюбное" отображение на мобильных, планшетах, ноутбуках. Сайт и ТЗ для оценки точной стоимости в личку
Найти ошибку (конфликт) в плагине wordpress
На сайте установлен плагин visual composer 5.4.2 и видимо он конфликтует с другим плагином или непонятно с чем, т.к. я отключал все плагины по очереди. На скрине я показал стрелками, если нажать "редактировать ряд" то в окне крутится загрузка, но настройки ряда не открываются. До этого стояла версия visual composer 5.1, этой проблемы не было, но была другая, у меня не открывался список с выбором заголовка, а так же список выбора цвета шрифта, на другом скрине я показал о чём речь. Необходимо найти причину этого безобразия!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Требуется доработка сайта согласно ТЗ во вложении. Текущий сайт http://joxi.ru/l2ZLpb1c8BlDOr Дизайн страниц по ссылке https://yadi.sk/d/68ZnXPPo3NxJkw Верстку предоставляем. При заинтересованности прошу подробно ознакомиться с ТЗ и обозначить ориентировочную цену и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Веб студии нужен исполнитель проекта. Необходимо доработать дополнение системы cs-cart https://www.cs-cart.com/multivendor.html Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп.Закрыт7 лет назад
Сайт: gtl.net.ua CMS: Opencart Прошу указывать сроки и стоимость. - Убрать иконку в меню dl3.joxi.net/drive/2017/1... - Убрать подменю - поднять выше подкрашивание меню - Текстовый блок под избранными ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужно нанести правки на имеющиеся проект квартиры. Например: Изменить высоту всей квартиры Добавить на кухне мелочи Поменять цвета Передевинуть некоторые ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script 7. Пишите только если в портфолио есть работы на основе данного движка.Закрыт7 лет назад
- $10
Есть скрипт, который отлично справляется с авторизацией в сервисе. Но похоже там реализована защита и на некотором шаге парсинга ip попадает в бан. Могу купить сколько угодно прокси. От исполнителя требуется исследовать защиту и доработать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Веб-сайт ruasean.business/ Дизайн и ТЗ – вышлю Задача №1 1) Реализация личного кабинета – задача № 1 1 – страница профиля (убрать Алматы/Азия и время – ...Закрыт7 лет назад
Нам интересно создание сайта на подобии: https://tarilux.ru/ А именно Главная страница: 1. http://www.screencapture.ru/file/Ce7693c0 Разделы точно такие же (убираем только раздел "Детям"). По структуре внутри - все точно также (и в разделе "работа", и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $514
Нужен интернет магазин с привязкой к каталогам, но без корзины и админки по обработке заказов, а просто выводятся объявления с номером телефона. Фактически это доска объявлений куда будут выгружать свои прайс листы магазины автозапчастей, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад