Найти ошибку (конфликт) в плагине wordpress

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Завершен4 заявки176 просмотров

На сайте установлен плагин visual composer 5.4.2 и видимо он конфликтует с другим плагином или непонятно с чем, т.к. я отключал все плагины по очереди. На скрине я показал стрелками, если нажать "редактировать ряд" то в окне крутится загрузка, но настройки ряда не открываются. До этого стояла версия visual composer 5.1, этой проблемы не было, но была другая, у меня не открывался список с выбором заголовка, а так же список выбора цвета шрифта, на другом скрине я показал о чём речь. Необходимо найти причину этого безобразия!

WordPress
8 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена на отлично, рекомендую!
Хорошо поработали. Выполнил по ТЗ - поучил оплату.

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game_Racer
Роман 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад