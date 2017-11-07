Нам интересно создание сайта на подобии: https://tarilux.ru/ А именно Главная страница: 1. http://www.screencapture.ru/file/Ce7693c0 Разделы точно такие же (убираем только раздел "Детям"). По структуре внутри - все точно также (и в разделе "работа", и ...
Интернет магазин Автозапчастей с привязкой к каталогам
Нужен интернет магазин с привязкой к каталогам, но без корзины и админки по обработке заказов, а просто выводятся объявления с номером телефона.
Фактически это доска объявлений куда будут выгружать свои прайс листы магазины автозапчастей, соответственно создать админку для магазинов для загрузки прайс листов, которые могут загружаться 3-мя видами:
1. xml
2. xls
3. csv
Пример идеальной привязки к каталогам вот тут goo.gl/X3LtWY
Далее все подробности будем обсуждать в переписке, пишите!
Работаю по БС или постоплате + отзыв в карму.
P.S. программный код желательно на фреймворке Yii2
Заявки фрилансеров
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