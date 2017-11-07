Интернет магазин Автозапчастей с привязкой к каталогам

Нужен интернет магазин с привязкой к каталогам, но без корзины и админки по обработке заказов, а просто выводятся объявления с номером телефона.

Фактически это доска объявлений куда будут выгружать свои прайс листы магазины автозапчастей, соответственно создать админку для магазинов для загрузки прайс листов, которые могут загружаться 3-мя видами:

1. xml

2. xls

3. csv

Пример идеальной привязки к каталогам вот тут goo.gl/X3LtWY

Далее все подробности будем обсуждать в переписке, пишите!

Работаю по БС или постоплате + отзыв в карму.

P.S. программный код желательно на фреймворке Yii2