Интернет магазин Автозапчастей с привязкой к каталогам

$514
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок278 просмотров

Нужен интернет магазин с привязкой к каталогам, но без корзины и админки по обработке заказов, а просто выводятся объявления с номером телефона. 

Фактически это доска объявлений куда будут выгружать свои прайс листы магазины автозапчастей, соответственно создать админку для магазинов для загрузки прайс листов, которые могут загружаться 3-мя видами: 

1. xml 

2. xls 

3. csv 

Пример идеальной привязки к каталогам вот тут goo.gl/X3LtWY 

Далее все подробности будем обсуждать в переписке, пишите! 

Работаю по БС или постоплате + отзыв в карму. 

P.S. программный код желательно на фреймворке Yii2

Yii
8 лет назад
begemot78
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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