Создание информационного сайта бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок167 просмотров

Необходим сайт для бренда видеонаблюдения.

Сайт без цен и без корзины. Будет информационный сайт с небольшим каталогом для клиентов, с возможностью загрузки на сайт файлов в PDF или Word, загрузки прошивки для видеокамер и скачивания с сайта этого материала. Заполнять карточки товаров будем сами.

8 лет назад
ramil-i
Рамиль 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров