Создание информационного сайта бренда

Необходим сайт для бренда видеонаблюдения.

Сайт без цен и без корзины. Будет информационный сайт с небольшим каталогом для клиентов, с возможностью загрузки на сайт файлов в PDF или Word, загрузки прошивки для видеокамер и скачивания с сайта этого материала. Заполнять карточки товаров будем сами.