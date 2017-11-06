Доработка новостного агрегатора

Необходимо доработать сайт агрегатор новостей, написан на ноде и ангуляре,

доработать надо парсер, и мелкие задачи по верстке. более подробно описание проекта заинтересованным сторонам в личку

бюджет на эту задачу 200 долларов

Нужен партнер на долгосрочное сотрудничество, так как есть еще несколько задач, такие как подключение к API, боты и парсеры

Желательно отзывы и потфолио