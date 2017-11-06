Доработка новостного агрегатора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо доработать сайт агрегатор новостей, написан на ноде и ангуляре,  

доработать надо парсер, и мелкие задачи по верстке. более подробно описание проекта заинтересованным сторонам в личку 

бюджет на эту задачу 200 долларов 

Нужен партнер на долгосрочное сотрудничество, так как есть еще несколько задач, такие как подключение к API, боты и парсеры 

Желательно отзывы и потфолио 

Angular
8 лет назад
7770921
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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