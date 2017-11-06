Доработать плагин для pidgin .dll

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Закрыт2 заявки107 просмотров

Только для людей с опытом

Небольшая доработка

Плагин opensource

pidgin - exe, плагин - dll

8 лет назад
guest_15094818729791
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров