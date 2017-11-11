Только для тех, кто знаком с системой трекинга https://keitarotds.ru/

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка109 просмотров

Добрый день! Нужно изучить систему трекинга https://keitarotds.ru/ и интеграцию с лендингами, настройка постбека/конверсий + немного костылей

8 лет назад
klez40
Женя 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

daniil_zax
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$120
2 дня
Все быстро, четко) Спасибо Даниил!
Все отлично. Моментальная оплата. Понятное ТЗ

Заявки фрилансеров

daniil_zax
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад