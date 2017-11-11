Добрый день. Есть страница https://www.rollo.lviv.ua/mahazyn/rolety-den-nich-secret/rolet-den-nich-chornyi-detail При нажатии кнопки (на скриншоте отметил) появляется калькулятор для индивидуального расчета продукции. Задача 1. Нужно продумать как сделать калькулятор на странице постоянно (без ...
Только для тех, кто знаком с системой трекинга https://keitarotds.ru/
Добрый день! Нужно изучить систему трекинга https://keitarotds.ru/ и интеграцию с лендингами, настройка постбека/конверсий + немного костылей
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