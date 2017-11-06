Упаковки в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки85 просмотров

Необходимо на сайт (Битрикс), добавить возможность покупки товара в упаковках. Номенклатура загружается из 1СУТ10, количество товаров в упаковках выгружается на сайт.

8 лет назад
vlad_balandyuk
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров